Durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, trasmessa in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna, sono stati eliminati alcuni concorrenti. Tra gli artisti che non sono riusciti a passare alla fase successiva ci sono state alcune performance molto discusse. La serata ha visto anche la presenza di Sal Da Vinci, che ha accompagnato l’evento con il suo intervento. La competizione continua con le prossime semifinali in programma nelle giornate successive.

L’ Eurovision Song Contest 2026 entra nel vivo con la prima semifinale andata in onda in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna. La serata ha definito i primi verdetti del concorso: tra esibizioni pop, richiami alle tradizioni nazionali e soluzioni sceniche ad alto impatto, il pubblico ha assistito a una selezione che ha promosso dieci Paesi e ne ha eliminati cinque. Il passaggio del turno era valido in vista della finale di sabato 16 maggio. A rendere più attesa la semifinale, oltre alla sfida tra le quindici delegazioni in gara, è stata anche la presenza sul palco di alcuni Paesi già qualificati di diritto, che hanno utilizzato la serata come vetrina per presentare il proprio brano al pubblico europeo.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non siete in finale”. Eurovision fuori subito loro! E Sal Da Vinci..

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sanremo, Sal Da Vinci: «Io all’ Eurovision? Ho detto da subito “Per sempre sì”»«Questa è la vittoria di un popolo, di tutti quelli che come me hanno perseverato per raggiungere il proprio sogno.

Eurovision, stasera la prima semifinale: Sal Da Vinci fuori concorso sul palcoL’Eurovision Song Contest entra nel vivo con la prima semifinale, in programma stasera alla Wiener Stadthalle di Vienna e trasmessa in diretta su...

Temi più discussi: Dove vedere Eurovision 2026 in tv, web e radio: quando canta Sal Da Vinci (che porta sul palco una ex di Amici); Eurovision, stasera la prima semifinale: Sal Da Vinci fuori concorso sul palco; Eurovision 2026, prima semifinale: la scaletta minuto per minuto per seguire Sal Da Vinci e Senhit; Come si vota per l'Eurovision 2026 (e perché non possiamo sostenere Sal Da Vinci).

Aggiornamento - Che schifo Sal Da Vinci reddit

Valentina (@Valepad85) / Posts / X x.com

Perché Sal Da Vinci è già in finale con l’Italia a Eurovision 2026: lo dice il regolamentoSal Da Vinci si esibirà nella prima semifinale di stasera, martedì 12 maggio, ma fuori gara. Il cantante italiano, infatti, approderà già alla finale di sabato 16 grazie al regolamento. Leggi tutte le ... fanpage.it

Eurovision, Sal Da Vinci spacca. Senhit non passa il turnoIeri sera a Vienna la prima delle semifinali, ovazione per il cantante napoletano, San Marino eliminata. Proteste contro Israele ... ilgiornale.it