Eurovision stasera la prima semifinale | Sal Da Vinci fuori concorso sul palco

Stasera si svolge la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest alla Wiener Stadthalle di Vienna, con la diretta trasmessa su Raidue alle 21. Durante l’evento, il cantante italiano Sal Da Vinci non partecipa alla competizione e si esibisce sul palco senza essere in gara. L’appuntamento segna l’inizio di una fase importante della manifestazione musicale europea.

L’Eurovision Song Contest entra nel vivo con la prima semifinale, in programma stasera alla Wiener Stadthalle di Vienna e trasmessa in diretta su Raidue dalle 21. Per l’Italia l’attenzione resta concentrata su Sal Da Vinci, che però non dovrà passare dalle semifinali: il nostro Paese è già.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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