Non siamo poi così male | Gianni Gagliardo racconta il fascino dell’Italia

Gianni Gagliardo ha condiviso le sue impressioni sul fascino dell’Italia durante un incontro organizzato dalla fondazione Guida alla cultura. L’evento fa parte di una serie di appuntamenti dedicati a promuovere la cultura e l’identità del nostro paese. Gagliardo ha parlato delle sue esperienze e del legame con le tradizioni italiane, offrendo una prospettiva personale su ciò che rende unica l’Italia. L’iniziativa coinvolge vari relatori e si svolge in diverse location del territorio.

di Nico Dente Gattola Continuano gli incontri organizzati dalla fondazione Guida alla cultura e da Biancamaria Sparano, questa volta la splendida location dell’hotel Mediterraneo ha fatto da palcoscenico alla presentazione del libro di Gianni Gagliardo dal titolo “Il fascino di un paese straordinario”, che ne ha discusso con il giornalista Antonio Corbo e con Tommaso Luongo sommelier. Figura davvero interessante quella dell’autore, imprenditore originario delle Langhe e attivo nel settore vinicolo, dotato di sensibilità e di gusto, che da vero ambasciatore del “made in Italy” ha girato il mondo facendosi alfiere del gusto e del vivere italiano ovunque; opera quanto mai meritoria, perché parliamo di un vero e proprio marchio di fabbrica purtroppo sottovalutato da tanti, ma in realtà cresciuto anche grazie a persone come lui.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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