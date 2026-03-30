Gianni Morandi su Tredici Pietro | Scoperto per caso siamo due matti Poi i consigli al figlio

Gianni Morandi ha commentato il percorso del figlio, Tredici Pietro, durante un’intervista a 'Che tempo che fa', affermando che il suo talento è stato scoperto casualmente e definendoli

(Adnkronos) – "È una strada molto lunga ma lui è sveglio". Con queste parole Gianni Morandi ha parlato del figlio Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro, ospite ieri da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'. Il giovane artista ha scelto di seguire le orme del padre nel mondo della musica. I due si sono. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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