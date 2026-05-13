Lo scorso fine settimana si sono svolte a Londa due giornate di mobilitazione contro il riarmo energetico, coinvolgendo diverse comunità e territori. L’iniziativa ha visto la partecipazione di cittadini che hanno espresso il loro rifiuto a qualsiasi forma di vendita o compromesso legato alle risorse energetiche. L’evento, che si è svolto tra il 9 e il 10 maggio, ha incluso assemblee e incontri pubblici per discutere delle alternative alla dipendenza energetica.

Arezzo, 13 maggio 2026 – Sabato 9 maggio e domenica 10 maggio hanno avuto luogo a Londa due giorni di Mobilitazione per i crinali dell’ Appennino Mugellano e della Montagna Fiorentina liberi dalla loro trasformazione in siti industriali di grandi opere mega eoliche che impattano sulla valle del Mugello e la valle del Casentino. La Marcia del 9 maggio si è svolta da Contea a Londa, Comune del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, dove la Società Hergo Renewables, ENI, ha presentato un Progetto di 6 torri eoliche alte 200 metri ai confini del Parco Nazionale di fronte al Monte Falterona, sul corridoio ecologico che connette il Parco Nazionale alla Consuma e al Pratomagno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Non siamo in vendita!», territori e comunità uniti per la pace contro il riarmo energetico

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