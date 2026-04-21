Mentre si tratta la pace il Sud del Libano viene raso al suolo dall' IDF | tregua fragile e territori svuotati sotto gli occhi della comunità internazionale

Mentre si cerca di raggiungere un accordo di pace, le forze militari israeliane continuano a bombardare il Sud del Libano, causando ingenti distruzioni. Le operazioni militari hanno portato all’evacuazione di oltre un milione di persone e alla distruzione di intere aree abitate. Una strada nel territorio colpito si trova ora incastrata tra macerie e rovine di abitazioni precedentemente presenti. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi sul campo.