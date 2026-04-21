Mentre si tratta la pace il Sud del Libano viene raso al suolo dall' IDF | tregua fragile e territori svuotati sotto gli occhi della comunità internazionale
Mentre si cerca di raggiungere un accordo di pace, le forze militari israeliane continuano a bombardare il Sud del Libano, causando ingenti distruzioni. Le operazioni militari hanno portato all’evacuazione di oltre un milione di persone e alla distruzione di intere aree abitate. Una strada nel territorio colpito si trova ora incastrata tra macerie e rovine di abitazioni precedentemente presenti. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi sul campo.
Una strada nel Sud del Libano finisce contro un cumulo di macerie dove prima c’erano case. Una porta resta in piedi, senza muro intorno. Un uomo si ferma, guarda, poi torna indietro perché non c’è più nulla da raggiungere. Da un'altra parte del globo, invece, Washington si prepara un nuovo round di colloqui, con l’obiettivo di consolidare una tregua che resta appesa a equilibri fragili. I mediatori lavorano su testi, condizioni, garanzie. Le delegazioni discutono mentre sul terreno il tempo scorre in modo diverso, segnato da operazioni militari che continuano a modificare la geografia del Sud del Libano. Le azioni dell’esercito israeliano si concentrano su villaggi e infrastrutture, con demolizioni sistematiche che producono effetti immediati sulla popolazione civile.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie correlate
Raffica di missili mentre si vota la nuova Guida suprema, l’edificio raso al suolo. Media iraniani: «Palazzo evacuato prima del raid» – Il videoI missili israeliani e americani hanno colpito la sede dell’Assemblea degli Esperti a Qom in un momento tutt’altro che casuale.
Raffica di missili mentre si vota la nuova Guida suprema, l’edificio raso al suolo: «Morti e feriti all’Assemblea degli Esperti» – Il videoI missili israeliani e americani hanno colpito la sede dell’Assemblea degli Esperti a Qom in un momento tutt’altro che casuale.
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Tregua di una settimana sul tavolo del gabinetto israeliano; Salta la tregua tra Hezbollah e Israele: ucciso un soldato francese dell'Unifil in Libano; Trump annuncia cessate il fuoco di 10 giorni Israele-Libano; L’ossessione di Israele.
In Libano un soldato israeliano danneggia una statua del CrocifissoL'immagine divenute virale sui social. La condanna dell'esercito israeliano: «Incompatibile con i nostri valori». Il presidente della Camera Fontana: «Gesto vergognoso. Auspichiamo piena chiarezza» ... romasette.it
Il sud del Libano come Gaza, Israele continua a demolire interi villaggi anche durante il cessate il fuocoCase rase al suolo, villaggi svuotati, soldati ancora dentro il territorio libanese: perché le distruzioni in corso lungo il confine raccontano molto più di una semplice violazione del cessate il fuoc ... lasicilia.it
#Israele demolisce case e infrastrutture nel sud del #Libano “come a #Gaza” - facebook.com facebook
#Israele demolisce case e infrastrutture nel sud del #Libano “come a #Gaza” x.com