Nel pomeriggio, decine di persone si sono radunate al Sacrario ai Caduti di piazza Nettuno per partecipare all'iniziativa

In contemporanea con 160 città italiane, l'iniziativa delle associazioni femminili bolognesi. A giugno il grande arazzo collettivo a Roma Capi, tessuto e striscioni colorati hanno animato questo pomeriggio il Sacrario ai Caduti di piazza Nettuno, dove decine di persone si sono riunite per partecipare all'iniziativa "10, 100, 1000 piazze per la pace", appuntamento nazionale promosso nell'ambito del percorso Stop reArm Europe. Al centro dell'evento una cucitura collettiva: la realizzazione di un tappeto simbolico per la pace, costruito da donne, bambini e cittadini. "Tessere la pace con pazienza, come le donne hanno... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - "Cuciamo insieme la pace": Udi in piazza Nettuno contro il riarmo europeo | VIDEO

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