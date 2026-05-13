Non si ferma l' offensiva contro l' abusivismo | sigilli a cantieri fantasma e manufatti su aree pubbliche

Le autorità continuano a intervenire per contrastare l'abusivismo edilizio, sequestrando cantieri irregolari e strutture abusive. Sono stati posti i sigilli a lavori di ristrutturazione interni svolti senza permesso e a manufatti costruiti direttamente su terreni pubblici. Le operazioni si sono concentrate sia su interventi non autorizzati sia su costruzioni realizzate in aree di proprietà collettiva, senza rispettare le normative vigenti.

C'è chi ha fatto lavori di ristrutturazione interna senza autorizzazione. E chi, invece, ha costruito ex novo manufatti su aree pubbliche. Nuova stretta sull'abusivismo edilizio a Porto Empedocle dove carabinieri e polizia municipale hanno intensificato i controlli per contrastare la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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