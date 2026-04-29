Nella notte tra il 27 e il 28 aprile, la viabilità a Roma è stata fortemente rallentata a causa di un incidente sulla A24 in direzione Fiorentini e di vari cantieri notturni che hanno provocato chiusure temporanee. La situazione ha creato disagi e code lungo le principali arterie cittadine, coinvolgendo numerosi automobilisti e causando ripercussioni sul traffico urbano. La polizia ha gestito la situazione e si sono verificati alcuni incidenti secondari nelle aree coinvolte.

? Cosa sapere Incidente sulla A24 verso Fiorentini e cantieri notturni bloccano la viabilità di Roma il 28 aprile.. Interventi su A12 e galleria Giovanni XXIII causano rallentamenti sulla rete stradale verso la Capitale.. Un incidente sulla A24 verso l’uscita Fiorentini ha bloccato il traffico in entrata a Roma la sera del 28 aprile 2026, mentre i cantieri notturni hanno trasformato la viabilità della capitale e delle direttrici extraurbane. La serata di domenica è stata segnata da forti disagi si muoveva verso il centro della città. Sulla A24, nel tratto che porta a Torcivara, un sinistro ha creato code pesanti in direzione della Tangenziale Est, proprio in prossimità dell’uscita Fiorentini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos su A24 e cantieri notturni: Roma si ferma tra incidenti e chiusure

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