Il 8 aprile 2026, a Fiumicino, le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione che ha portato al sequestro di circa 350 dosi di droga e alla chiusura di alcune aree di edilizia abusiva. Durante i controlli, sono stati inoltre multati individui per violazioni ambientali legate all’abbandono di rifiuti. La serie di interventi ha coinvolto diverse zone del territorio comunale.

La polizia locale di Fiumicino ha condotto, l’8 aprile 2026, una serie di operazioni coordinate per colpire l’abusivismo edilizio, lo spaccio di stupefacenti e l’abbandono di rifiuti in diverse zone del comune. L’intervento più eclatante è avvenuto a Isola Sacra, precisamente nel quartiere Passo della Sentinella. In via Costalunga, gli agenti hanno posto i sigilli a un edificio di circa 140 metri quadrati che stava sorgendo senza alcun permesso legale su un terreno demaniale, proprio accanto a Fiumara Grande e non lontano dalla zona destinata al futuro porto crocieristico. Tra droga e occupazioni abusive lungo il litorale. Spostando l’attenzione verso Focene, le forze dell’ordine sono intervenite sul lungomare Rossini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiumicino, blitz tra droga e abusivismo: sigilli e 350 dosi sequestrate

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