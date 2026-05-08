Non rispetta gli obblighi dell' affidamento terapeutico | 28enne torna in carcere

Un giovane di 28 anni del napoletano è stato riaccompagnato in carcere dopo che si è scoperto non aver rispettato gli obblighi previsti dall’affidamento terapeutico. I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, supportati dai militari della Tenenza di Castel Volturno, lo hanno rintracciato nel pomeriggio di ieri, 7 maggio. Questa azione ha portato alla revoca dell’affidamento e al suo ritorno in cella.

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Revoca dell'affidamento terapeutico nei confronti di un 28enne del napoletano che, nel pomeriggio di ieri (7 maggio), è stato rintracciato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, con il supporto dei militari della Tenenza di Castel Volturno, in quanto destinatario di un.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Non rispetta gli obblighi imposti dall'affidamento in prova, rinchiuso in carcereÈ in affidamento in prova ai servizi sociali, ma non rispetta gli obblighi imposti dalla misura alternativa. Serramanna, lei viola l’affidamento: torna in carcere la trentaduenne? Cosa scoprirai Quali precedenti penali hanno spinto il giudice a revocare l'affidamento? Come hanno fatto i carabinieri a scoprire le violazioni... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pacchetto infrazioni di aprile: decisioni principali; Pubblicità sovvenzioni e contributi pubblici 2025: obblighi e scadenze; Bagnacavallo: non rispetta l’obbligo di dimora: 24enne arrestato; Voucher piccoli editori: contributi fino a 15mila euro. Baby Gang arrestato a Milano, il trapper trovato con una pistola. Il pm: Non rispetta gli obblighi e sfrutta le autorizzazioni concesseMilano, 11 settembre 2025 – Nuovi guai con la giustizia per il trapper Baby Gang, all’anagrafe Mouhib Zaccaria. Il 24enne marocchino, cresciuto tra Lecco a Calolziocorte, già coinvolto in vari ... ilgiorno.it Katz, 'solo 4 corpi ostaggi? Hamas non rispetta obblighi'Il ministro della Difesa israeliano afferma che Hamas non adempie ai propri obblighi annunciando la consegna di solo quattro corpi di ostaggi israeliani oggi. Il compito urgente che tutti noi siamo ... ansa.it Narami. . Storie di cussogghju! Una comunità che si rispetta e che convive pacificamente ,in questa parte di Gallura Spettacolare! W La Contea di Rena #gallura #Sardegna #parcoavventura #aziendaagricola #trekking #teleferiche #pontetibetano #miele #yog - facebook.com facebook #Calabria, Anas presente a Soverato all’evento “Rispetta la strada, Rispetta la vita” insieme a Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e associazioni. Coinvolti studenti e famiglie in attività educative sulla sicurezza stradale #Anas #SicurezzaStradale x.com