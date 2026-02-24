Non rispetta gli obblighi imposti dall' affidamento in prova rinchiuso in carcere

Un uomo è stato portato in carcere perché non ha rispettato gli obblighi dell'affidamento in prova ai servizi sociali. La causa risiede nel mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla misura alternativa, tra cui incontri regolari e programmi di recupero. Le autorità hanno deciso di revocare l'affidamento e di procedere con la detenzione, considerando il comportamento scorretto dell’individuo. La decisione si è resa necessaria per garantire il rispetto delle regole stabilite.

È in affidamento in prova ai servizi sociali, ma non rispetta gli obblighi imposti dalla misura alternativa. Il personale della squadra mobile della Questura di Perugia, su decreto del magistrato di sorveglianza, ha revocato la pena alternativa e disposto la cercerazione per un 36enne, di origini rumene, per aver violato le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. L'uomo non avrebbe rispettato alcune imposizioni disposte nell'ambito dell'applicazione della misura alternativa, come il divieto di frequentare pregiudicati o l'obbligo di permanenza nella propria abitazione dalle 22.