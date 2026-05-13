Non più soli davanti al diabete | come i lacci della malattia sono diventati legami di valore

Da forlitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Forlì, le persone affette da diabete non affrontano più la malattia da sole, ma partecipano a iniziative che favoriscono il supporto reciproco. I gruppi di sostegno e le attività di sensibilizzazione sono diventati parte integrante della gestione quotidiana, creando un senso di comunità tra i pazienti. Questa trasformazione ha portato a un cambiamento nel modo di vivere la condizione cronica, passando da un percorso individuale a un’esperienza condivisa.

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Nel cuore pulsante di Forlì, la convivenza con una patologia cronica come il diabete ha smesso di essere un percorso solitario per trasformarsi in un’esperienza di comunità e di riscatto. Grazie alla visione lungimirante della Fondazione della Carisp, che ha confermato il suo sostegno costante.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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