Alluvione 2023 le difficoltà della ricostruzione | I rimborsi sono diventati un esercizio di resistenza

Un’interrogazione presentata alla Giunta regionale evidenzia le difficoltà burocratiche e finanziarie incontrate dai cittadini nel richiedere i rimborsi dopo l’alluvione del 2023. Il consigliere di Rete Civica ha segnalato che i processi di restituzione dei soldi sono complessi e richiedono tempi lunghi, trasformando la richiesta di risarcimento in un vero e proprio percorso di resistenza.

Interrogazione in Regione sulle criticità dei rimborsi a tre anni dal disastro. "La piattaforma Sfinge è un labirinto: tra perizie pagate dai privati e ritardi, il diritto al ristoro è diventato un percorso a ostacoli" Un’interrogazione per evidenziare le criticità burocratiche e finanziarie che i cittadini devono affrontare per ottenere i rimborsi dopo l'alluvione del 2023 è stata presentata alla Giunta regionale da Marco Mastacchi, consigliere di Rete Civica. In particolare, viene denunciata “l'insufficienza della copertura per le spese tecniche obbligatorie e l'assenza di accordi bancari per anticipare i costi degli interventi”, specifica Mastacchi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Alluvione 2023, le difficoltà della ricostruzione: "I rimborsi sono diventati un esercizio di resistenza" Articoli correlati Leggi anche: Alluvione 2023, l'emergenza infinita: "Il sistema degli aiuti è diventato un esercizio di resistenza" Disastrosa alluvione del 2023. Oltre sette milioni sono in arrivoE’ di 7 milioni 581 mila euro il finanziamento in arrivo al Comune di Quarrata per gli interventi di ricostruzione post-alluvione 2023. Tutto quello che riguarda su Alluvione 2023 le difficoltà della... Temi più discussi: Alluvione a Traversara: Processatene 10. Per gli altri 2 indagati chiesta l’archiviazione; Missione parlamentare. Nei luoghi del disastro: Bisogna capire come evitare altre tragedie; Romiti, nuova parrocchia. Folla alla prima messa: Dopo le difficoltà, la gioia. Buona strada a tutti; Prandelli: Firenze difficile, ma l’ho capita grazie ai racconti dell’Alluvione. Missione parlamentare. Nei luoghi del disastro: Bisogna capire come evitare altre tragedieLa comitiva ha fatto tappa ai Romiti, a Villanova e al Ronco. Il presidente Bicchielli (FI): Vogliamo comprendere anche come aiutare. Qui un territorio complesso in cui purtroppo manca manutenzione. ilrestodelcarlino.it Alluvioni 2023-24, le novità per ricostruzione privata e delocalizzazione: incontro pubblico con i tecnici a BrisighellaNuova tappa informativa promossa dal Comune di Brisighella rivolta alla cittadinanza sulla gestione del post-emergenza legata agli eventi alluvionali del ... ravennanotizie.it Alluvione nelle Hawaii, evacuate oltre cinquemila persone, il video - facebook.com facebook #Alluvione nelle #Hawaii, evacuate oltre cinquemila persone, il video x.com