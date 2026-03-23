Quando si parla di malattie di genere, la scienza propone ogni giorno nuove riflessioni basate sulle osservazioni della clinica. Così non deve davvero stupire come e quanto ci siano aspetti che impattano pesantemente sulla donna, con effetti molto meno significativi sull’uomo. In questo senso, per il genere femminile emerge un’importante associazione tra i fattori di rischio cardiometabolico, come il diabete di tipo 2 e una circonferenza vita elevata, con maggiori probabilità di sviluppare la fibrosi epatica. Il tutto, con una differenza (in negativo) rispetto ai maschi con i medesimi elementi di pericolo. A dirlo è una ricerca apparsa su JAMA Network Open, condotta dagli esperti della Keck School of Medicine della Università Statale della California, tra le prime ad esplorare le potenziali differenze di genere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Diabete e “pancetta”, fate attenzione al fegato: le donne sono più a rischio fibrosi

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