Sabato si svolgerà a Roma una manifestazione nazionale intitolata “No Kings – Contro i re e le loro guerre”. Alla protesta parteciperanno cittadini e gruppi organizzati provenienti dalla zona di Forlì-Cesena, che partiranno con pullman da entrambe le località. La mobilitazione coinvolge diverse realtà del territorio e si svolge in un momento di attenzione su temi legati alle questioni di guerra e potere.

Gli aderenti agiscono “di fronte a un contesto segnato dalla guerra, dalla restrizione dei diritti, dalla crescita delle disuguaglianze e dall’avanzata delle destre xenofobe e autoritarie in Europa e nel mondo” Sabato una manifestazione nazionale a Roma dal titolo “No Kings – Contro i re e le loro guerre”, alla quale parteciperanno anche cittadini e realtà organizzate del territorio di Forlì-Cesena, con pullman in partenza da entrambe le città. Hanno già aderito all’iniziativa numerose realtà del territorio come Anpi Forlì-Cesena, Arci Forlì, Arci Romagna, Associazione Luciano Lama, Auser Forlì, Cgil Forlì-Cesena, Federconsumatori Forlì-Cesena, La Parola, Legambiente Forlì-Cesena, Libera Forlì-Cesena, Stop Rearm Europe Cesena, Sunia Forlì-Cesena, Voce Donna e Udu Forlì. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - "No Kings", Forlì-Cesena si mobilita: pullman per la manifestazione di Roma

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