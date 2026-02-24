Aversa raid vandalico al plesso Platani | preside chiude la scuola classi trasferite

Un raid vandalico ha danneggiato il plesso “Platani” ad Aversa, causando la chiusura temporanea della scuola elementare. La notte tra il 21 e il 22 febbraio, alcuni sconosciuti hanno imbrattato e rotto diverse suppellettili all’interno degli ambienti scolastici. Per tutelare la sicurezza degli studenti, la preside ha deciso di trasferire le classi in altre sedi fino a nuovo avviso. La polizia indaga sull’accaduto.

Resterà chiusa fino a nuova comunicazione la scuola elementare Platani, in via Filippo Saporito ad Aversa, colpita da un raid vandalico avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 febbraio. Dopo la notizia dell'incursione diffusa in mattinata, arriva ora il provvedimento ufficiale del dirigente scolastico: parte dell'istituto è stato dichiarato momentaneamente inagibile. Con una circolare il preside Gennaro Vicario parla di "momentanea inagibilità ed inutilizzabilità dell'edificio". La scuola resterà chiusa con riapertura "a data da destinarsi al momento non preventivabile". Ignoti si sono introdotti nell'edificio scolastico svuotando diversi estintori e imbrattando con scritte le pareti interne.