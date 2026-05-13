Nella vicenda giudiziaria riguardante il delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, ha annunciato di essere pronta a presentare una risposta dettagliata alle accuse formulate dalla Procura di Pavia. La nuova fase dell’inchiesta si apre in un momento cruciale, con l’obiettivo di chiarire la posizione dell’indagato e di mettere in discussione le contestazioni già avanzate.

La nuova fase dell’inchiesta sul delitto di Garlasco entra in un momento decisivo: la difesa di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, prepara una risposta articolata alle contestazioni della Procura di Pavia. La strategia punta a rimettere in discussione, con strumenti tecnici e scientifici, alcuni punti chiave dell’impianto accusatorio. Al centro del lavoro del collegio difensivo c’è l’obiettivo di prendere le distanze da qualsiasi coinvolgimento nell’omicidio di Chiara Poggi, un caso che continua a catalizzare l’attenzione pubblica e giudiziaria a quasi vent’anni dall’accaduto. Parallelamente, resta sullo sfondo la questione più ampia legata agli effetti che questi nuovi accertamenti possono avere nel quadro complessivo, compreso il tema della possibile revisione del processo a Alberto Stasi.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non ha ucciso Chiara”. Garlasco, la mossa a sorpresa che può salvare Sempio: cosa succede

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Le novità di Garlasco su Stasi e Sempio: cosa significano e cosa può succedere

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