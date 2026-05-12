Altro che attico Il nuovo status symbol dei romani è il bunker per sfuggire a guerra e radiazioni

Negli ultimi tempi, alcune persone nella capitale stanno scegliendo di investire in rifugi sotterranei, definiti come veri e propri bunker, per proteggersi da possibili minacce come guerre o radiazioni. Questi spazi, che variano da strutture robuste a semplici stanze rinforzate, sono diventati una tendenza tra clienti di diverse disponibilità economiche, spostando l’attenzione dagli attici tradizionali verso soluzioni di sicurezza alternative.

Clienti facoltosi e non. C’è chi costruisce vere e proprie fortezze e altri che, per rispettare i budget, si accontentano di allestire delle stanze rinforzate. Dalla guerra in Ucraina in poi, passando per il conflitto in Medio Oriente e, ancora prima, con la pandemia da Covid, il mondo si sente.🔗 Leggi su Romatoday.it

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