In Perù, si registra un aumento del 150% dei casi di tumore, attribuito a un’esposizione a un insieme di pesticidi considerati sicuri singolarmente. Si tratta di un fenomeno che solleva dubbi sulle normative internazionali, che non sembrano riuscire a prevenire questa esposizione combinata. La situazione evidenzia come un insieme di sostanze approvate possa, in determinate circostanze, rappresentare un rischio reale per la salute.

? Punti chiave Come può un mix di sostanze sicure causare un aumento del 150%?. Perché le attuali normative internazionali non riescono a fermare questo rischio?. Quali meccaniche biologiche scatenano il tumore attraverso l'effetto cocktail?. Chi sono le popolazioni più esposte a queste miscele chimiche?.? In Breve Studio incrocia mappe ambientali con registri oncologici di 150.000 pazienti tra 2007 e 2020.. Epidemiologo Jorge Honles analizza la dispersione di 31 composti chimici specifici.. Popolazioni rurali e indigene espongono a media 12 diverse sostanze chimiche.. Normative attuali ignorano l'interazione tra pesticidi non classificati come cancerogeni dall'OMS.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perù, l’effetto cocktail dei pesticidi: tumori su in aumento del 150%

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