Pericolo effetto cocktail | fino a 16 pesticidi in un solo ortaggio

Negli ultimi undici anni, le analisi sui prodotti ortofrutticoli in Italia hanno rilevato che alcuni ortaggi e legumi contengono fino a 16 pesticidi diversi in un singolo campione. Questa situazione ha suscitato preoccupazioni circa la presenza di molteplici sostanze chimiche negli alimenti consumati quotidianamente. I risultati delle verifiche mostrano una varietà di molecole di pesticidi riscontrate nelle analisi, evidenziando una diffusa contaminazione negli ortaggi e legumi esaminati.

Le analisi condotte negli ultimi undici anni sul territorio italiano hanno messo in luce una realtà preoccupante per la sicurezza alimentare: diversi ortaggi e legumi presentano concentrazioni di pesticidi che possono arrivare fino a 16 molecole differenti in un unico campione. Il rischio principale, evidenziato dagli studi, non deriva dal superamento dei singoli limiti legali, ma dall’effetto cocktail, ovvero l’interazione sinergica tra più sostanze chimiche presenti contemporaneamente nello stesso alimento. Il paradosso della conformità normativa e il rischio del mix chimico. Esiste un divario significativo tra ciò che la legge europea permette e ciò che effettivamente finisce sulle tavole dei consumatori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pericolo effetto cocktail: fino a 16 pesticidi in un solo ortaggio Notizie correlate Nell’85% delle mele europee presente un cocktail di pesticidi dannosi per la saluteRoma, 29 gennaio 2026 – “Una mela al giorno leva il medico di torno”, recita un vecchio adagio utilizzato soprattutto dai genitori per convincere i... Guida sotto effetto di droga, per la Consulta è punibile solo se crea pericoloLa nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa...