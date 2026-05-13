Lorenzo Musetti ha dovuto rinunciare alla partecipazione al Roland Garros dopo essere stato eliminato negli ottavi di finale da Ruud. Questa è la seconda volta consecutiva che il tennista italiano si ferma prima di arrivare ai quarti in questo torneo, evidenziando un momento difficile della sua stagione. L’eliminazione si è verificata durante la partita disputata sui campi parigini, senza ulteriori dettagli sulle condizioni fisiche o altri aspetti della sfida.

AGI - Non c'è pace per Lorenzo Musetti, costretto a fermarsi ancora. Eliminato da Ruud negli ottavi degli Internazionali d'Italia - una sconfitta che gli costerà la Top 10 non potendo difendere i punti della semifinale di un anno fa - il 24enne carrarino è costretto a chiudere in anticipo la stagione sulla terra. L'annuncio sui social. È lo stesso Musetti ad annunciare via social che "dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Non c'è pace per Musetti, salta anche il Roland Garros

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