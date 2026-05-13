Il tennista ha annunciato di aver subito una lesione al retto femorale durante un match disputato ieri. Gli esami medici hanno confermato il problema, che richiederà alcune settimane di riposo e riabilitazione. Di conseguenza, salterà i tornei di Amburgo e Roland Garros. La sua assenza dai prossimi appuntamenti sarà certa, fino a quando non sarà completamente guarito.

"Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente", ha scritto Lorenzo Musetti sui social dopo l'eliminazione agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, un risultato che lo farà uscire dalla Top 10 per la prima volta dal momento del suo ingresso tra i migliori dieci del mondo, un anno fa. Musetti ha ringraziato il pubblico di Roma "per l'affetto straordinario. Il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Musetti infortunato salta Amburgo e Roland Garros

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