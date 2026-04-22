Nelle carte dell'inchiesta della Procura di Milano, che riguarda un presunto giro di escort e incontri a pagamento, vengono menzionati diversi personaggi noti, tra cui alcuni calciatori. L'indagine approfondisce le attività legate a questo giro di appuntamenti e le persone coinvolte. Al momento, non sono stati resi pubblici i nomi delle persone coinvolte, né sono state fornite ulteriori dettagli.

Nelle carte dell’inchiesta della Procura di Milano su un presunto giro di escort e incontri a pagamento compaiono riferimenti a diversi personaggi noti, inclusi alcuni calciatori. Gli atti citano contatti, intercettazioni e frequentazioni che, secondo quanto emerge, avrebbero ruotato attorno a un sistema organizzato e attivo da tempo. La vicenda continua a far discutere perché tocca un ambito particolarmente esposto come quello del calcio e perché la ricostruzione degli investigatori descrive un meccanismo ritenuto stabile e capace di muoversi anche in fasi delicate, come il periodo della pandemia. Il punto, per chi indaga, è capire ruoli, responsabilità e perimetro effettivo dei rapporti tra clienti e organizzazione.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Scandalo e****t,: ecco chi sono i calciatori coinvolti: nomi pesantissimi

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