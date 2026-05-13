Noleggio abusivo di barca sul lago di Bolsena maximulta al comandante

I carabinieri della motovedetta della compagnia di Montefiascone hanno scoperto un'imbarcazione che esercitava il noleggio senza autorizzazione sul lago di Bolsena. Dopo aver effettuato i controlli, hanno applicato una multa al comandante dell'imbarcazione. L’attività di noleggio abusivo era in corso senza le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

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