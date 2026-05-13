Noleggio abusivo di barca sul lago di Bolsena maximulta al comandante
I carabinieri della motovedetta della compagnia di Montefiascone hanno scoperto un'imbarcazione che esercitava il noleggio senza autorizzazione sul lago di Bolsena. Dopo aver effettuato i controlli, hanno applicato una multa al comandante dell'imbarcazione. L’attività di noleggio abusivo era in corso senza le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Un'imbarcazione esercitava l'attività di noleggio non autorizzato sul lago di Bolsena. Lo hanno scoperto i carabinieri della motovedetta della compagnia di Montefiascone che, dopo tutti gli accertamenti del caso, hanno sanzionato il conducente.I militari hanno individuato l'unità da diporto con.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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