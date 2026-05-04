L' omaggio a Mozart sul battello per l' isola Bisentina nel lago di Bolsena

In occasione dei 270 anni dalla nascita di Mozart, un evento chiamato “Opera boat - Omaggio a Mozart” si svolge sul battello che porta all’isola Bisentina nel lago di Bolsena. L’iniziativa prevede un percorso musicale a bordo, con esecuzioni dedicate al compositore austriaco, e si svolge in un contesto naturale e suggestivo. La manifestazione coinvolge artisti e pubblico in un’atmosfera che unisce musica e paesaggi lacustri.

A 270 anni dalla nascita di Mozart, la Tuscia decide di celebrarlo con “Opera boat - Omaggio a Mozart”. Dal 5 all'8 maggio, il lago di Bolsena e il porto di Capodimonte diventano il centro del progetto ideato da E45, che trasforma la musica in esperienza immersiva.La scelta più radicale e insieme.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Mozart naviga sul Lago di Bolsena: l’Opera sale a bordoCosa: Opera Boat – Omaggio a Mozart, un progetto artistico immersivo con quattro composizioni inedite. Lo 007 israeliano morto tre anni fa nel naufragio di un battello sul lago Maggiore: “Lavorava contro l’Iran”"Stava lavorando a un'operazione contro Teheran": è quanto ha detto il direttore del Mossad David Barnea sullo 007 israeliano, che è morto tre anni... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Opera Boat – Omaggio a Mozart; Opera Boat 2026: prezioso omaggio a Mozart sul Lago di Bolsena; ANGUILLARA SABAZIA | Omaggio a Mozart apre Nobili Arti: concerto gratuito sul lago di Bracciano; Opera Boat, omaggio a Mozart sulle acque del lago di Bolsena. Opera boat, omaggio a Mozart sulle acque del lago di BolsenaOpera Boat, omaggio a Mozart sulle acque del lago di Bolsena ... msn.com Dardust e la musica Oltre i confini in omaggio a MozartIl cartello è quello che ogni stagione concertistica sogna: tutto esaurito. Stasera alle 18, al Teatro Sperimentale, l’incontro tra Dardust e la FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana, nella 66ª ... ilrestodelcarlino.it Sesto Bruscantini (December 10, 1919 – May 4, 2003) was an Italian baritone, one of the greatest buffo singers of the post-war era, especially renowned in Mozart and Rossini. - facebook.com facebook La Sinfonia n. 40 di Mozart (1788) è una delle sue sinfonie più celebri: scritta senza trombe né timpani, si fonda su un lavoro tematico serrato e su una forte tensione armonica, che la rende uno dei vertici del sinfonismo classico. Ton Koopman ci dirige tutti x.com