L' omaggio a Mozart sul battello per l' isola Bisentina nel lago di Bolsena

Da viterbotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dei 270 anni dalla nascita di Mozart, un evento chiamato “Opera boat - Omaggio a Mozart” si svolge sul battello che porta all’isola Bisentina nel lago di Bolsena. L’iniziativa prevede un percorso musicale a bordo, con esecuzioni dedicate al compositore austriaco, e si svolge in un contesto naturale e suggestivo. La manifestazione coinvolge artisti e pubblico in un’atmosfera che unisce musica e paesaggi lacustri.

A 270 anni dalla nascita di Mozart, la Tuscia decide di celebrarlo con “Opera boat - Omaggio a Mozart”. Dal 5 all'8 maggio, il lago di Bolsena e il porto di Capodimonte diventano il centro del progetto ideato da E45, che trasforma la musica in esperienza immersiva.La scelta più radicale e insieme.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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