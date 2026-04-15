Sul Lago di Bolsena si svolge l’evento Opera Boat – Omaggio a Mozart, un progetto artistico che prevede l’esecuzione di quattro composizioni inedite. L’opera viene portata a bordo di imbarcazioni, creando un’esperienza immersiva per gli spettatori. L’iniziativa coinvolge musicisti e artisti in un contesto unico, con l’obiettivo di celebrare il compositore attraverso performance che si svolgono direttamente sull’acqua.

Cosa: Opera Boat – Omaggio a Mozart, un progetto artistico immersivo con quattro composizioni inedite. Dove e Quando: Al Porto di Capodimonte, sul Lago di Bolsena (VT), dal 5 all’8 maggio 2026. Perché: Un’esperienza sensoriale unica che trasforma un battello in palcoscenico per celebrare il genio di Mozart attraverso lo sguardo di giovani talenti contemporanei. Il legame tra Wolfgang Amadeus Mozart e l’Italia non è solo una nota a margine della sua biografia, ma un capitolo fondamentale che ha plasmato il suo linguaggio musicale. A 270 anni dalla sua nascita, la Tuscia sceglie di onorare questo anniversario non con una celebrazione statica, ma con un gesto artistico in movimento.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Mozart naviga sul Lago di Bolsena: l’Opera sale a bordo

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