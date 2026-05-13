Sabato 23 maggio la Casa della Donna organizza l’ottava edizione della Festa delle lettrici, un evento che si svolge ogni anno nella città. L’appuntamento di quest’anno ha come tema “Noi e le altre” e prevede l’apertura degli spazi della struttura. La manifestazione è dedicata alle lettrici e coinvolge diverse attività legate alla lettura e alla cultura femminile.

Pisa, mercoledì 13 maggio - Sabato 23 maggio la Casa della Donna apre le sue porte per l’ottava edizione della Festa delle lettrici, appuntamento ormai consolidato per la città e dedicato quest’anno al tema “Noi e le altre”. La giornata prenderà il via alle 10 nel giardino della Casa, con incontri, laboratori, riflessioni e momenti di convivialità pensati per condividere letture, esperienze e relazioni. Ad aprire la manifestazione saranno i saluti della presidente Ketty De Pasquale, seguiti dalla presentazione del programma a cura di Giulia Bracchitta, volontaria della biblioteca Anna Cucchi. Il primo appuntamento vedrà protagonista il gruppo di lettura “Parole di donna”, che proporrà un viaggio attraverso le storie di donne esploratrici e viaggiatrici animate da motivazioni profondamente diverse.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Noi e le altre", al via la festa delle lettrici della Casa della Donna

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