Festa della donna | tour per raccontare le storie di Marfisa Lucrezia e altre donne di Ferrara

In occasione della Giornata della Donna, si svolge un tour dedicato alle vite di donne come Marfisa e Lucrezia, protagoniste della storia di Ferrara. Queste figure non sono state semplici spettatrici, ma protagoniste di decisioni che hanno influenzato il corso degli eventi, modificando gli equilibri della corte estense. Il percorso mira a raccontare le loro storie, spesso poco conosciute.

Non dame silenziose, ma donne che hanno inciso sul potere, sulle scelte e sugli equilibri della corte estense. Il tour, in programma domenica 8 marzo alle 10.30, attraversa piazze e vie del centro storico di Ferrara, con soste davanti a case e palazzi che custodiscono storie poco raccontate di Marfisa, Lucrezia e delle altre protagoniste femminili di Ferrara. Il percorso culmina con la visita interna alla Palazzina di Marfisa, luogo simbolo di indipendenza, ambizione e raffinatezza, per scoprire come queste donne seppero muoversi in un mondo dominato dagli uomini, lasciando un segno tutt’altro che marginale. Il punto di ritrovo è fissato sotto statua Girolamo Savonarola. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

