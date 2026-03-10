Tornano a casa dopo la festa della donna | il compagno le svuota una birra in testa

Dopo la festa della donna, una donna torna a casa con il suo compagno. Questi, senza preavviso, si inginocchia davanti a lei e le versa una lattina di birra in testa. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione tra i due, che ha portato a questo gesto improvviso e violento. La motivazione dietro l’azione sarebbe legata a sentimenti di gelosia.

Arrestato a Padova un 32enne con precedenti: avrebbe accusato la fidanzata di aver guardato e sorriso agli altri uomini della tavolata Ha fatto inginocchiare la compagna e le ha versato una lattina di birra in testa. Il movente: la gelosia. L'aggravante: la violenza è andata in scena la sera dell'8 marzo. Un uomo di 32 anni, originario della Romania, è stato arrestato dalla polizia a Padova con l'accusa di aver messo le mani addosso alla fidanzata. Da quanto emerso l'uomo era già stato ammonito nel 2024 dal questore di Padova per maltrattamenti, ma solo poche settimane fa la donna lo aveva riaccolto in casa sua, forse per paura di una vendetta. 🔗 Leggi su Today.it

