Nodo ferroviario di Udine finita l’attesa | nominato il commissario straordinario

Dopo mesi di attese, è stato ufficialmente nominato il commissario straordinario per il nodo ferroviario di Udine. La scelta è ricaduta su Aldo Isi, amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana. La nomina riguarda un intervento infrastrutturale di grande rilevanza per la regione Friuli Venezia Giulia. La nomina è stata comunicata nelle ultime ore ed è ora attesa l’avvio delle attività sul territorio.

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