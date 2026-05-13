Nodo ferroviario di Udine finita l’attesa | nominato il commissario straordinario
Dopo mesi di attese, è stato ufficialmente nominato il commissario straordinario per il nodo ferroviario di Udine. La scelta è ricaduta su Aldo Isi, amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana. La nomina riguarda un intervento infrastrutturale di grande rilevanza per la regione Friuli Venezia Giulia. La nomina è stata comunicata nelle ultime ore ed è ora attesa l’avvio delle attività sul territorio.
Il commissario era atteso da mesi, ora c’è anche l’ufficialità. Aldo Isi, amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, è stato nominato commissario straordinario per il nodo ferroviario di Udine, uno degli interventi infrastrutturali considerati più strategici per il Friuli Venezia.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Notizie correlate
Autorità di Sistema portuale, il presidente uscente Vincenzo Garofalo nominato commissario straordinarioPer garantire la piena operatività e la continuità amministrativa delle Autorità di Sistema portuale, sono stati nominati commissari straordinari,...
Messina verso il voto: Piero Mattei nominato commissario straordinario dalla RegioneÈ stato scelto Piero Mattei, ex prefetto in pensione, come nuovo commissario straordinario del Comune di Messina.
Temi più discussi: Nodo ferroviario di Udine, Aldo Isi nominato commissario straordinario per accelerare i lavori; Nominato Commissario per Nodo ferroviario Udine; home - regione.fvg.it; Nodo ferroviario di Udine, finita l’attesa: nominato il commissario straordinario.
UFFICIALE LA NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL NODO FERROVIARIO DI UDINE Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/udine/ufficiale-nomina-commissario-straordinario- facebook
Udine, svolta per il nodo ferroviario: arriva il commissario x.com
Friuli Venezia Giulia: Amirante, Isi nominato Commissario straordinario nodo di Udine(FERPRESS) – Trieste, 12 MAG – Un risultato strategico per il Friuli Venezia Giulia e per l’intero sistema ferroviario del Nordest. Con la conversione del decreto-legge 32/2026 è stata ufficialmente ... ferpress.it
Nodo di Udine: Amirante, commissario Ã¨ risposta a richiesta RegioneUdine, 7 set - Apprendo con soddisfazione la notizia che il ministro Salvini ha deciso di nominare Aldo Isi come commissario per il completamento del nodo di Udine, un'opera ferroviaria cruciale ... ilgazzettino.it