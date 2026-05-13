Nodo ferroviario di Udine finita l’attesa | nominato il commissario straordinario

Da udinetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di attese, è stato ufficialmente nominato il commissario straordinario per il nodo ferroviario di Udine. La scelta è ricaduta su Aldo Isi, amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana. La nomina riguarda un intervento infrastrutturale di grande rilevanza per la regione Friuli Venezia Giulia. La nomina è stata comunicata nelle ultime ore ed è ora attesa l’avvio delle attività sul territorio.

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Il commissario era atteso da mesi, ora c’è anche l’ufficialità. Aldo Isi, amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, è stato nominato commissario straordinario per il nodo ferroviario di Udine, uno degli interventi infrastrutturali considerati più strategici per il Friuli Venezia.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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