Autorità di Sistema portuale il presidente uscente Vincenzo Garofalo nominato commissario straordinario

Le autorità di sistema portuale hanno nominato commissari straordinari per un periodo di 60 giorni. I presidenti uscenti Vincenzo Garofalo e Francesco Di Sarcina sono stati incaricati di gestire la continuità amministrativa e le attività operative. La decisione riguarda entrambe le autorità portuali coinvolte, con l’obiettivo di assicurare il regolare svolgimento delle funzioni durante questo periodo di transizione.

Per garantire la piena operatività e la continuità amministrativa delle Autorità di Sistema portuale, sono stati nominati commissari straordinari, per un periodo di 60 giorni, i presidenti uscenti Vincenzo Garofalo e Francesco Di Sarcina. In particolare, Vincenzo Garofalo assumerà l'incarico di.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Nominato nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico MeridionaleBRINDISI - Franceso Di Leverano è il nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMam). Autorità portuale, Il commissario Tardino a Londra: "Proseguiamo nel percorso di innovazione, sostenibilità e sviluppo"L'ambasciata italiana ha ospitato la XIII International Mission dell’International Propeller Clubs. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Porti Alto Tirreno, Pierpaolo Danieli nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale; L’Autorità di sistema portuale (Adsp) del Mar Tirreno settentrionale ha un nuovo segretario generale; La nota del sindaco Luca Salvetti sulla nomina del segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale; Autorità Portuale. Dichiarazione di Leopoldo Piampiano. Sistema Portuale Mare Adriatico Centrale, il Mit punta su CarloniNuovo presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale: il Mit chiede a Marche e Abruzzo di convergere su Mirko Carloni ... rete8.it Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025Approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025 dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, nel corso della seduta che ha segnato anche un passaggio chiave per la gover ... strettoweb.com Venezia-Chioggia – Nella seduta odierna il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, presieduto da Matteo Gasparato e composto da Dennis Wellington per la Città Metropolitana e Giuseppe Fasiol per la Region - facebook.com facebook