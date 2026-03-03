Messina verso il voto | Piero Mattei nominato commissario straordinario dalla Regione

La Regione ha nominato Piero Mattei come nuovo commissario straordinario del Comune di Messina. Mattei, ex prefetto in pensione, ha preso ufficialmente il suo incarico e sostituisce il precedente amministratore. La nomina è stata comunicata nelle ultime ore e segna un cambiamento nella gestione amministrativa della città. La sua presenza sarà temporanea fino a nuove decisioni sul governo locale.

È stato scelto Piero Mattei, ex prefetto in pensione, come nuovo commissario straordinario del Comune di Messina. La nomina – firmata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – arriva in un momento particolarmente delicato per la città dello Stretto, che si appresta ad affrontare.