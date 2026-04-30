Surbo dopo gli interventi di ristrutturazione torna operativo l’ufficio postale

Da lecceprima.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un periodo di chiusura per lavori di ristrutturazione e ammodernamento, l’ufficio postale di via Aldo Moro a Surbo riapre al pubblico. Sono stati completati gli interventi che hanno riguardato gli spazi e le strutture interne dell’edificio. La riapertura è stata comunicata ufficialmente nei giorni scorsi, permettendo di nuovo ai cittadini di usufruire dei servizi postali nella zona.

SURBO – Riapre al pubblico, dopo gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento, l’ufficio postale di via Aldo Moro, a Surbo. I lavori hanno riguardato la pavimentazione, l’illuminazione a led a basso impatto energetico, con la realizzazione di due nuove postazioni relazionali ribassate con.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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