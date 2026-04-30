Surbo dopo gli interventi di ristrutturazione torna operativo l’ufficio postale

Dopo un periodo di chiusura per lavori di ristrutturazione e ammodernamento, l’ufficio postale di via Aldo Moro a Surbo riapre al pubblico. Sono stati completati gli interventi che hanno riguardato gli spazi e le strutture interne dell’edificio. La riapertura è stata comunicata ufficialmente nei giorni scorsi, permettendo di nuovo ai cittadini di usufruire dei servizi postali nella zona.

SURBO – Riapre al pubblico, dopo gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento, l’ufficio postale di via Aldo Moro, a Surbo. I lavori hanno riguardato la pavimentazione, l’illuminazione a led a basso impatto energetico, con la realizzazione di due nuove postazioni relazionali ribassate con.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Baiano, torna operativo l'ufficio postaleL’ufficio postale di Baiano riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis. Castelvetere sul Calore, torna operativo l'ufficio postaleL’ufficio postale di Castelvetere Sul Calore riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Prime soluzioni a problemi storici: terminati i lavori su allagamenti e viabilità; Surbo, Mancarella torna in consiglio e rompe gli schemi: Indipendente per costruire qualcosa di nuovo; Supermercato nel mirino a Surbo: scatta il divieto di ritorno per una donna di Carmiano. Poste Italiane, riapre l’ufficio di Surbo in Piazza Aldo MoroTerminati i lavori di ammodernamento: ora i cittadini di Surbo possono richiedere passaporti e servizi INPS direttamente in Posta. leccenews24.it Surbo, Mancarella torna in consiglio e rompe gli schemi: Indipendente per costruire qualcosa di nuovoNon è stata una semplice seduta di consiglio comunale quella andata in scena ieri a Surbo. Accanto all’approvazione di atti importanti per la gestione ... corrieresalentino.it Trasferta vincente per l’Eurimpianti Oria: 3-0 contro Surbo Ottima vittoria per l’Eurimpianti Oria che, nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie C femminile girone B, si impone in trasferta contro il Frimarc Surbo con un netto 0-3 (20-25, 13-25, 9-25 - facebook.com facebook