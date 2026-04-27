Nissan rivede le stime atteso utile operativo per 50 miliardi di yen

Nissan Motor ha rivisto le proprie stime sugli utili per l’anno fiscale 2025, prevedendo un utile operativo di circa 50 miliardi di yen. La società ha annunciato che la chiusura dell’esercizio, che si concluderà il 31 marzo 2026, sarà caratterizzata da questa nuova previsione. La revisione delle previsioni si basa sulle performance attese nel periodo e sulle condizioni di mercato in corso.

La giapponese Nissan Motor prevede di chiudere l'anno fiscale 2025 (concluso il 31 marzo 2026) con una perdita limitata a 550 miliardi di yen (contro la precedente previsione di 650 miliardi) e in particolare si attende un utile operativo di 50 miliardi di yen (contro la precedente previsione di perdita di 60 miliardi di yen). A risollevare i conti, spiega una nota, "sono l'impatto positivo una tantum derivante dalle modifiche alla normativa statunitense sulle emissioni, i benefici legati alle iniziative di riduzione dei costi correnti e gli effetti favorevoli dei tassi di cambio". I ricavi netti sono ora stimati a 12 trilioni di yen.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nissan, rivede le stime, atteso utile operativo per 50 miliardi di yen Notizie correlate Unicredit oltre le stime, utile record . Ai soci 50 miliardi in cinque anniUnicredit archivia un 2025 da record con l’utile netto cresciuto del 14% a 10,6 miliardi, oltre le stime del mercato, con profitti nel quarto... Oltre le stime, Unicredit da record nel 2025: l’utile a 10,6 miliardiUnicredit ha archiviato un 2025 eccezionale, registrando un utile netto da record pari a 10,6 miliardi di euro, superando le previsioni degli... Contenuti utili per approfondire Nissan, rivede le stime, atteso utile operativo per 50 miliardi di yenLa giapponese Nissan Motor prevede di chiudere l'anno fiscale 2025 (concluso il 31 marzo 2026) con una perdita limitata a 550 miliardi di yen (contro la precedente previsione di 650 miliardi) e in par ... ilgiorno.it Nissan rivede al rialzo le stime 2025: l’utile operativo torna positivo a 314 milioni di dollariLa casa giapponese chiuderà l’anno fiscale 2025 in perdita ma il rosso sarà più basso rispetto alle indicazioni precedenti ... milanofinanza.it