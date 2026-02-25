Musica in lutto addio a Guido Russo | il dolore di Nino D' Angelo

Lutto nel mondo della musica per l'improvvisa scomparsa di Guido Russo, storico bassista di Nino D'Angelo. La notizia è stata diffusa dallo stesso cantautore: "Ciao Guido, ti ho voluto tanto bene. Sei stato per me un caro amico e un bravo musicista. Buon viaggio". Un post carico di commozione quello di Nino D'Angelo con il quale ha condiviso tantissimi eventi live e non solo. I funerali di Guido Russo si terranno domani, giovedì 26 febbraio, alle ore 11, presso la chiesa di Santa Maria alla Sanità. La notizia ha scosso l'intero movimento napoletano e tanti sono i messaggi per lui. "Fai ascoltare il suono della tua chitarra agli Angeli e a Gesù, Maestro"; "Che tristezza, le tue note entravano nel cuore mi dispiace tantissimo". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche:

L’addio di Nino D’Angelo all’amico musicista Guido Russo: “Ti ho voluto bene”

Musica in lutto, addio allo storico batterista: “Dolore immenso”

Temi più discussi: Musica in lutto, addio a D’Agostino; Addio Dj Dave, il mondo della musica torinese in lutto; Addio Dj Dave, il mondo della musica torinese in lutto; Napoli in lutto, addio al paroliere Vincenzo D’Agostino.

Musica in lutto, addio a Guido Russo: il dolore di Nino D'AngeloLutto nel mondo della musica per l'improvvisa scomparsa di Guido Russo, storico bassista di Nino D'Angelo. La notizia è stata diffusa dallo stesso cantautore: Ciao Guido, ti ho voluto tanto bene. Sei ... napolitoday.it

Lutto nella musica, si spegne una grande voce: addio a un altro indimenticabile artistaAddio a Willie Colón, icona della salsa e della musica latina. La sua eredità musicale e il suo impegno sociale vivranno per sempre ... bigodino.it