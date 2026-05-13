Le azioni della società giapponese sono aumentate nonostante il calo del 14% delle azioni di un importante produttore di componenti elettronici, accusato di sospette falsificazioni. La questione ha attirato l'attenzione degli investitori, che si chiedono come il caso possa influenzare la fiducia nel settore tecnologico locale. Nel frattempo, l'inflazione negli Stati Uniti continua a incidere sui risparmi degli investitori di tutto il mondo.

? Domande chiave Come influenzerà il caso Nidec la fiducia nel settore tecnologico giapponese?. Perché l'inflazione americana sta colpendo i risparmi degli investitori globali?. Chi pagherà realmente le conseguenze delle sospette falsificazioni di Nidec?. Quali impatti avrà il viaggio di Trump sulla stabilità dei mercati?.? In Breve Nikkei chiude in rialzo dello 0,84% a quota 63.272,11 punti.. Inflazione USA ai massimi dal 2023 per alimentari, carburante e trasporti.. Fitch Ratings aggiorna i rating di alcuni gruppi bancari italiani l'8 maggio.. Prezzo Nidec tocca un calo del 18% prima di stabilizzarsi a -14%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nikkei sale nonostante il crollo di Nidec: -14% per sospette falsificazioni

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