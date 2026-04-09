Il prezzo del gasolio è aumentato in tutta Italia nel corso di giovedì 9 aprile, con variazioni che in alcune aree hanno raggiunto i 2 centesimi al litro. Nonostante il calo del prezzo del greggio sul mercato internazionale, i costi alla pompa continuano a salire. Questa situazione interessa tutte le regioni del paese, creando un quadro di aumenti diffusi nel settore dei carburanti.

I prezzi del gasolio sono saliti in tutte le regioni italiane questo giovedì 9 aprile, con incrementi che in alcune zone hanno toccato i 2 centesimi al litro. La decisione del governo di convocare i vertici delle principali compagnie petrolifere alle ore 16:00 presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy segue una brusca flessione dei prezzi del greggio sui mercati internazionali dopo le dichiarazioni di Trump riguardanti la tregua militare contro l’Iran. Secondo i rilievi dell’osservatorio ministeriale, la rete autostradale ha registrato un aumento del prezzo medio per l’erogazione self, passando dai 2.191 euro di mercoledì 8 aprile ai 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carburanti in rialzo: gasolio sale ovunque nonostante il crollo del greggio

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