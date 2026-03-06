A Terni arriva la Tirreno-Adriatico divieti di sosta e strade chiuse | ordinanza e mappa

Il Comune di Terni ha emesso un'ordinanza per il passaggio della 61ª Tirreno-Adriatico, prevista per mercoledì 11 marzo. Sono stati stabiliti divieti di sosta e chiusure temporanee di alcune strade per permettere il transito della corsa ciclistica. La mappa con le aree interessate è stata pubblicata per informare i cittadini.

Il Comune di Terni ha disposto una serie di chiusure e divieti di sosta per consentire il passaggio della 61esima Tirreno–Adriatico in programma mercoledì prossimo, l'11 marzo. La gara attraverserà il territorio comunale indicativamente tra le 11.30 e le 14, con sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio dei ciclisti e dei veicoli al seguito. L'ordinanza, firmata dal dirigente alla viabilità di Palazzo Spada Federico Nannurelli, dà attuazione alla richiesta presentata da Rcs Sport per la tappa della corsa ciclistica. Il divieto di circolazione riguarda tre aree: Cesi, Terni e Marmore. Ecco, nel dettaglio, le vie interessate.