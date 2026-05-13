Giorgio Mattei, vicepresidente di Next Yacht Group, afferma che la barca non rappresenta semplicemente un mezzo di trasporto, ma piuttosto un generatore di benessere. L’azienda ha rivoluzionato il concetto di lusso in mare, puntando su innovazioni che cambiano l’approccio tradizionale. Mattei condivide dettagli sulla filosofia e sulle strategie adottate per ridefinire il settore nautico. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto su come l’impresa si distingue nel panorama del mercato marittimo.

C'è qualcosa di profondamente non convenzionale in Giorgio Mattei, Vicepresidente di Next Yacht Group. Non è solo la traiettoria professionale, da dottorato in ingegneria chimica dei materiali e modelli d'organo tridimensionali in vitro a numero due di un cantiere navale d'eccellenza, ma è il modo in cui racconta la nautica: come se ogni barca fosse, prima di tutto, un atto di cura verso l'essere umano. Una mattina a Milano, seduto a colazione in uno di quei mercoledì fitti di appuntamenti che sembrano non finire mai, Mattei svela al vodcast Money Vibez l'identità profonda di un'azienda che, nel silenzio laborioso dei capannoni toscani, sta riscrivendo le regole del lusso in mare.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘La barca non è un mezzo di trasporto, è un generatore di benessere’: il vicepresidente di Next Yacht Group racconta l'azienda che ha reinventato il lusso in mare

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