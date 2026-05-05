? Cosa scoprirai Come può il design degli yacht influenzare il recupero dei borghi?. Chi sono gli esperti internazionali che ridisegneranno l'ospitalità marchigiana?. Come si collegheranno concretamente il settore nautico e l'entroterra?. Quali strategie trasformeranno Ancona nel nuovo hub del lusso sostenibile?.? In Breve Cena di networking il 14 maggio al Ginevra Restaurant con Paolo Antinori e Michele Talarico.. Panel il 15 maggio con Antonella Cotta Ramusino, Maurizio Minossi e Raffaella Peloso.. Lezione magistrale di Luca Dini sul progetto Timhest Series in collaborazione con IsaYachts.. Tavola rotonda finale con Giacomo Bugaro, Luca Boldrini e Guido Guidi sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, il futuro del lusso tra mare e territorio: via a Vette e Onde

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