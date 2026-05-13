Neuer e il Bayern Monaco avanti insieme | firma sul rinnovo di contratto vicina!

Manuel Neuer sta per firmare il rinnovo del suo contratto con il Bayern Monaco. Secondo fonti vicine alla società, manca solo la firma per ufficializzare il prolungamento. Il portiere tedesco, attualmente in scadenza, ha già trovato l’accordo con il club e si aspetta che l’atto venga completato a breve. La trattativa si avvicina alla conclusione, con le parti pronte a finalizzare l’intesa.

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