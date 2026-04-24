Bayern Monaco il futuro di Neuer resta un tema caldo! Il club è disposto a questo pur di rinnovargli il contratto
Il Bayern Monaco continua a considerare il rinnovo del contratto di Manuel Neuer una priorità, anche se il portiere ha ancora un contratto in scadenza. La società ha espresso la volontà di mantenere il giocatore in rosa e sembra disposta a fare concessioni per prolungare l’accordo. La situazione del portiere, che ha avuto problemi di infortuni, resta al centro delle discussioni tra le parti.
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