Neuer Bayern Monaco permanenza vicina | contatti con l’agente per il rinnovo Definita la strategia per la porta

Il portiere del Bayern Monaco ha ancora un ruolo importante nella squadra e si stanno intensificando i contatti con il suo agente per discutere il rinnovo contrattuale. La società ha già definito una strategia per la posizione tra i pali anche per la prossima stagione. La decisione sul futuro di Neuer sembra essere vicina, con l’obiettivo di mantenere il portiere in rosa per un altro anno.

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