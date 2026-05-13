Il futuro di Israele e della Palestina rimane un tema al centro del dibattito internazionale. Recentemente, si è parlato di un possibile cambio di leadership in Israele, con commenti di vari esperti sui possibili sviluppi politici. Le dinamiche tra le due parti sono spesso influenzate da decisioni governative e da eventi sul campo. La questione di come evolveranno le relazioni tra i due territori resta aperta e soggetta a molte variabili.

Con Daniel Sokatch, autore di Per parlare di Israele, parliamo del futuro di Israele e Palestina. Per una volta con un pochino di ragionevole ottimismo, nonostante tutto. Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta. Un'intervista con il fondatore di Wikipedia su algoritmi, social media, intelligenza artificiale e su cosa imparare da un vecchio gruppo di nerd. Quanto ha da guadagnarci e quanto ha da perderci la Cina con la guerra in Iran?...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Netanyahu non sarà per sempre, con Daniel Sokatch

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