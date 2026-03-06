Saelemaekers a Dazn | Ho sempre avuto un bel rapporto con Calhanoglu la rivalità con l’Inter ci sarà sempre Ecco cos’è il Milan per me

L’esterno del Milan Alexis Saelemaekers ha parlato in vista del derby di Milano contro l’Inter. In un’intervista a Dazn, ha detto di aver sempre avuto un buon rapporto con Calhanoglu e ha commentato che la rivalità con i nerazzurri sarà presente anche in futuro. Ha anche condiviso cosa rappresenta il Milan per lui, nel contesto della partita imminente.

Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell’allenatore Vergara svela: «A gennaio potevo andare via, ma sapevo di avere la stima di Conte. Pio Esposito è il futuro dell’Italia, non chiamateci più.» Vicario, la Juve e altre due squadre di Serie A sono alla finestra. Ecco la posizione del portiere italiano Cessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Udinese, Runjaic... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Saelemaekers a Dazn: «Ho sempre avuto un bel rapporto con Calhanoglu, la rivalità con l’Inter ci sarà sempre. Ecco cos’è il Milan per me» Saelemaekers: «Con Calhanoglu rapporto speciale, ma Inter è rivalità eterna. Il Milan per me significa questo»In vista del derby tra Milan e Inter, si delineano i pensieri e la prospettiva dell’esterno rossonero. Leggi anche: "Ho avuto un rapporto travagliato con le donne, anche quelle importanti. Sono sempre scappato" Una selezione di notizie su Saelemaekers a Dazn Ho sempre avuto un.... Discussioni sull' argomento Milan, Saelemaekers presenta il derby della Madonnina: Si pensa solo a quello..; Milan a Cremona con quattro diffidati: derby a rischio per Athekame, Rabiot, Fofana e Saelemaekers. Saelemaekers: Capisco i tifosi della Roma che ce l'hanno con me, ma sono sempre lo stessoNon solo Milan, Alexis Saelemaekers, nel corso della sua intervista a DAZN, ha parlato anche delle sue avventure a Bologna e a Roma, cominciando dai rossoblù:. tuttomercatoweb.com Alexis Saelemaekers si racconta: dalle esperienze al Milan e Bologna al rapporto con AllegriAlexis Saelemaekers si racconta: dall’orgoglio di rendere felici i propri genitori, alle esperienze a Bologna e Roma, fino al rapporto con Massimiliano Allegri e i compagni di gioco. In un’intervista ... notiziemilan.it #Saelemaekers: "La rivalità #Milan-Inter ci sarà sempre. Appena comincia la settimana del derby ci pensi sempre. #Allegri E' unico. La maniera di come vede il calcio lui, anche il suo atteggiamento. È uno dei migliori che ho avuto dal punto di vista umano" x.com Quante volte al giorno Saelemaekers pensa al derby con l'Inter La sera della stracittadina che può riaprire o chiudere il campionato si avvicina - facebook.com facebook