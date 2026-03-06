Saelemaekers a Dazn | Ho sempre avuto un bel rapporto con Calhanoglu la rivalità con l’Inter ci sarà sempre Ecco cos’è il Milan per me

Da calcionews24.com 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esterno del Milan Alexis Saelemaekers ha parlato in vista del derby di Milano contro l’Inter. In un’intervista a Dazn, ha detto di aver sempre avuto un buon rapporto con Calhanoglu e ha commentato che la rivalità con i nerazzurri sarà presente anche in futuro. Ha anche condiviso cosa rappresenta il Milan per lui, nel contesto della partita imminente.

Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell’allenatore Vergara svela: «A gennaio potevo andare via, ma sapevo di avere la stima di Conte. Pio Esposito è il futuro dell’Italia, non chiamateci più.» Vicario, la Juve e altre due squadre di Serie A sono alla finestra. Ecco la posizione del portiere italiano Cessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Udinese, Runjaic... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

saelemaekers a dazn ho sempre avuto un bel rapporto con calhanoglu la rivalit224 con l8217inter ci sar224 sempre ecco cos8217232 il milan per me
© Calcionews24.com - Saelemaekers a Dazn: «Ho sempre avuto un bel rapporto con Calhanoglu, la rivalità con l’Inter ci sarà sempre. Ecco cos’è il Milan per me»

Saelemaekers: «Con Calhanoglu rapporto speciale, ma Inter è rivalità eterna. Il Milan per me significa questo»In vista del derby tra Milan e Inter, si delineano i pensieri e la prospettiva dell’esterno rossonero.

Leggi anche: "Ho avuto un rapporto travagliato con le donne, anche quelle importanti. Sono sempre scappato"

Una selezione di notizie su Saelemaekers a Dazn Ho sempre avuto un....

Discussioni sull' argomento Milan, Saelemaekers presenta il derby della Madonnina: Si pensa solo a quello..; Milan a Cremona con quattro diffidati: derby a rischio per Athekame, Rabiot, Fofana e Saelemaekers.

Saelemaekers: Capisco i tifosi della Roma che ce l'hanno con me, ma sono sempre lo stessoNon solo Milan, Alexis Saelemaekers, nel corso della sua intervista a DAZN, ha parlato anche delle sue avventure a Bologna e a Roma, cominciando dai rossoblù:. tuttomercatoweb.com

Alexis Saelemaekers si racconta: dalle esperienze al Milan e Bologna al rapporto con AllegriAlexis Saelemaekers si racconta: dall’orgoglio di rendere felici i propri genitori, alle esperienze a Bologna e Roma, fino al rapporto con Massimiliano Allegri e i compagni di gioco. In un’intervista ... notiziemilan.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.