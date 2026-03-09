Iran la guerra in diretta | raid sul Golfo 32 feriti in Bahrain e esplosioni a Doha Trump | Decisione fine conflitto sarà condivisa con Netanyahu

Nella notte di lunedì 9 marzo, si sono verificati diversi eventi nella regione del Golfo. Sono stati segnalati raid sui territori di alcuni paesi, con esplosioni a Doha e almeno 32 persone rimaste ferite in Bahrain. Il presidente ha dichiarato che la decisione finale sul conflitto sarà condivisa con il leader israeliano. Questi fatti rappresentano un momento di tensione crescente nella zona.

Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, lunedì 9 marzo: notte di raid sui paesi del Golfo, esplosioni a Doha e almeno 32 feriti in Bahrain. L'Arabia Saudita condanna. Trump: "Decisione fine guerra sarà condivisa con Netanyahu". Mojtaba Khamenei nuova Guida suprema.

La guerra si allarga: raid sull'Iran e sul Libano, esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base a Cipro: rinviato vertice Ue. Trump: «Operazioni per almeno 1 mese». I Paesi del Golfo: «Pronti a risposta armata» di Stefano Montefiori, corrispondete da Parigi In conferenza stampa, il ministro degli Esteri Barrot ha appena condannato il fatto che Usa e...

La guerra si allarga: raid sull'Iran e sul Libano, esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base a Cipro: rinviato vertice Ue. Trump: «Operazioni per almeno 1 mese». Parigi: «Pronti a difendere i Paesi del Golfo» Il Cremlino è «profondamente deluso» dal fatto che, nonostante i progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dall'Oman, la situazione sia...

Guerra Iran, drone di Teheran in Baherein: 32 feriti, 4 gravi (tra loro anche bambini). Forti esplosioni a Doha, ira dell'ArabiaForti esplosioni sono state udite a Doha, secondo quanto riportato da un giornalista dell'Afp. La capitale del Qatar già sabato è stata oggetto di un attacco con 10 missili balistici e 2 missili da ...

La guerra invisibile: come il conflitto tra Usa, Israele e Iran minaccia infrastrutture critiche nel cyber spazioLa guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran si riflette anche nel cyberspazio. Infrastrutture critiche in tutto il mondo sono a rischio di attacchi informatici da parte di gruppi statali e hacktivisti, ...

Iran, Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema: manca solo l'annuncio ufficiale | Meloni a "Fuori dal Coro": "Non condivido e non condanno l'attacco" #iran