Verso il referendum costituzionale un convegno sulle ragioni del sì al Molo Trapezoidale

Il 7 marzo si terrà un convegno sul Molo Trapezoidale, organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi e da Cittadini per il sì, con l’obiettivo di discutere le motivazioni a favore del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. L’evento è aperto al pubblico e si concentra sulle ragioni del sì alla riforma della giustizia.

In vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo per sabato prossimo (7 marzo) è stato organizzato un convegno aperto a tutti sulle ragioni del sì dalla Fondazione Luigi Einaudi e da Cittadini per il sì, che sono favorevoli alla riforma della giustizia. L'appuntamento è alle 11 alla Sala Marina del Marina convention center del Molo Trapezoidale. Dopo i saluti del sindaco Roberto Lagalla e l'introduzione dell'avvocato Bartolomeo Romano, interverranno Giuseppe Benedetto, Enrico Costa, Antonio Di Pietro e Matteo Hallissey.