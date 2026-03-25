Dopo i recenti interventi di rimozione di corpi morti e catenarie affidati a una ditta esterna, sono stati rinvenuti diversi ordigni esplosivi nel mare vicino al porticciolo di Barcola. Per motivi di sicurezza, la capitaneria di porto ha disposto la chiusura temporanea dell’area, che resterà interdetta fino a nuovo ordine. La scoperta ha portato a una sospensione delle attività nel porticciolo stesso.

Ancora bombe in mare. Da oggi, 25 marzo, un'ordinanza della capitaneria di porto ha chiuso il porticciolo di Barcola, dopo che – mentre andavano in scena delle operazioni di rimozione dei corpi morti e catenarie affidate dalla Regione a una ditta esterna – sono stati ritrovati diversi ordigni bellici inesplosi. Il porticciolo era tecnicamente interdetto già dal 5 gennaio, proprio perché prima dei lavori non era possibile salpare e approdarvi. Ora, però, il problema è duplice: quello per la sicurezza, ma anche quello della fruizione. La capitaneria di porto, contattata, non ha ancora rilasciato un numero per gli ordigni, ma sappiamo dal caso dell'area protetta di Miramare che le operazioni devono essere ben pianificate e per questo lunghe. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Dopo i lavori spuntano altre bombe in mare: porticciolo di Barcola chiuso fino a nuovo ordine

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