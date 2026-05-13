Neonata morta a Sarno indagini in corso | la mamma sarebbe una minore residente nell’area vesuviana

A Sarno, in provincia di Salerno, si sono aperte le indagini dopo che una neonata è stata portata in ospedale senza vita. Secondo le prime informazioni, la madre sarebbe una minorenne residente nell’area vesuviana. Le forze dell’ordine stanno esaminando le circostanze dell’accaduto per chiarire quanto successo. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle indagini in corso.

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Dramma a Sarno, in provincia di Salerno, dove una neonata sarebbe arrivata in ospedale già priva di vita. Nonostante i tentativi disperati del personale sanitario, per la piccola non c’è stato nulla da fare. La vicenda ha immediatamente fatto scattare le indagini delle forze dell’ordine, impegnate a chiarire quanto accaduto. Secondo le prime informazioni emerse, la neonata sarebbe stata accompagnata al pronto soccorso dalla madre, che sarebbe una ragazza minorenne di origini cinesi residente nell’area vesuviana. Tra le piste al vaglio degli investigatori non si esclude quella di una gravidanza tenuta nascosta. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ore precedenti all’arrivo in ospedale e verificare le condizioni in cui sarebbe avvenuto il parto.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Neonata morta a Sarno, indagini in corso: la mamma sarebbe una minore residente nell’area vesuviana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Turismo, traina il last minute per la Pasqua nell’area vesuvianaNella settimana di Pasqua il turismo nell’area vesuviana registra un alto tasso di occupazione, sostenuto da una forte domanda last minute sia... Ospedale Sarno, neonata morta: carabinieri al lavoroTempo di lettura: < 1 minutoIn corso accertamenti da parte dei carabinieri per far luce su di un tragico episodio avvenuto nella notte all’ospedale... Argomenti più discussi: Neonata morta dopo 32 giorni di vita: condannati i genitori; Neonata morta a 32 giorni a Nocera, condannati i genitori: tre anni di carcere. Sarno, choc in ospedale: 15enne con una neonata morta in braccioUna 15enne si è presentata al pronto soccorso di Sarno con la neonata morta: inutili i tentativi di rianimazione, indagini in corso per chiarire le circostanze della tragedia. notizie.it Una 15enne arriva all'ospedale di Sarno con in braccio una neonata mortaÈ arrivata nella notte al pronto soccorso dell’ospedale Martiri di Villa Malta di Sarno una ragazzina di circa 15 anni, in braccio una neonata già priva di vita. La giovane ha chiesto disperatamente ... ilfattovesuviano.it